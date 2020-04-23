"نفط الكويت" تعطل أعمالها من 26 أبريل حتى نهاية مايو المقبل

قالت شركة نفط الكويت إنها سوف تعطل أعمالها احترازياً بسبب فيروس كورونا المستجد، اعتباراً من الأحد وحتى الخميس المقبل على أن يستأنف الدوام الرسمي في الشركة 31 مايو 2020.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارة في شركة نفط الكويت قصي ناصر العامر في تعميم أن يلتزم العاملون المكلفون في الدوام النهاري خلال فترة التعطيل بأداء الأعمال بناء على طلب مديري المجموعات أو رؤساء الفرق الدوائر عند استدعائهم لتسيير الأعمال التي تقتضي الضرورة إنجازها في موقع الشركة أو العمل عن بعد، مضيفاً أن العمل الذي يؤدي خلال هذه الفترة لا يعتبر عملاً إضافياً ولا يستحق عنه أي تعويض ما لم يزد عن ساعات العمل المقررة سواء للدوام النهاري أو دوام المناوبة أو الداوم غير المنتظم، وذلك وفقاً للأنظمة، وفقاً لما نقلته "صحيفة السياسة".

ولفت إلى أن الدوام النهاري خلال شهر رمضان يكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، على أن يكون الدوام بداوم المناوبة أو الدوام غير المنتظم تكون ساعات عملهم وفقاً لجداول العمل المعمول بها.