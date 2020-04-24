جازبروم تتوقع تراجع إنتاج الغاز الصخري الأميركي

قال مدير بشركة جازبروم اليوم الجمعة إن شركة الغاز الروسية العملاقة تتوقع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي الصخري في الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بسبب ضعف الأسعار.



وأبلغ أوليج أكسيوتين نائب الرئيس التنفيذي لجازبروم مجلة داخلية للشركة بأن منتجي الغاز الصخري الأميركي سيبدأون خفض الإنتاج في "المستقبل القريب".



وأضاف أن انخفاض الإنتاج يبرره تراجع أسعار الغاز الطبيعي في هنري هب، نقطة التسليم القياسية في لويزيانا، إلى مستوى 85 دولاراً لكل ألف متر مكعب.



وقال المدير بجازبروم إن الأسعار هناك بلغت في المتوسط 76 دولاراً لكل ألف متر مكعب في يناير.



وأضاف أن ضعف أسعار النفط الخام قد يكون له تأثير سلبي على أسعار الغاز الطبيعي.