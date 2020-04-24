روسيا تخفض صادرات النفط في مايو قبل تخفيضات أوبك

أظهر جدول تحميل أولي اليوم الجمعة أن شركات النفط الروسية ستخفض تحميلاتها للنفط الخام من موانئ بحر البلطيق ونوفوروسيسك على البحر الأسود في مايو إلى 5.42 مليون طن وهو أدنى مستوى في 20 عاماً.



واتفقت روسيا، التي انضمت لاتفاق أوبك+ لكبح إمدادات النفط، على خفض إنتاجها‭ ‬إلى 8.5 مليون برميل يومياً اعتبارا من أول مايو من مستوى أساس عند 11 مليون برميل يومياً.



وتستعد شركات النفط الروسية لأكبر خفض للإنتاج على الإطلاق، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق دائم لبعض حقول النفط مما سينجم عنه تكاليف كبيرة.



وتظهر حسابات لرويترز أنه على أساس يومي، ستخفض روسيا صادرات النفط من موانئ بحر البلطيق ونوفوروسيسك بنسبة 43% مقارنة مع أبريل.



وفي ظل أن التخفيضات هي الأكبر على الإطلاق التي تسعى إليها موسكو، تظهر بيانات رفينيتيف أيكون أن صادرات الأورال تتجه للانخفاض لأدنى مستوياتها منذ أوائل الفترة بين عامي 2000 و2009.



ومن المقرر أن تنخفض الصادرات المجمعة لخام الأورال من مينائي بريمورسك وأوست-لوجا إلى 4.3 مليون طن فقط من 6.7 مليون طن في أبريل، وفقا لجدول مبدئي. ويعني هذا أن صادرات نفط البلطيق ستتراجع 38% على أساس يومي وفقا لما تظهره حسابات رويترز.