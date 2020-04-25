روسيا تحتاج لاقتراض تريليون روبل لتغطية جزء من العجز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله يوم السبت إن روسيا ستحتاج لاقتراض تريليون روبل (13.44 مليار دولار) إضافية هذا العام لتغطية العجز في الإيرادات من القطاعات غير النفط والغاز.

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وقال الوزير في برنامج بثه التلفزيون الرسمي إن من المتوقع ضخ تريليوني روبل من صندوق الثروة الوطني لتغطية العجز في الإيرادات التي تأتي من قطاع النفط والغاز، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ويعاني اقتصاد روسيا بشدة من تراجع أسعار النفط.

وكانت الحكومة الروسية أعلنت تخصيص نحو 27 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى الأربعاء تعليمات إلى مجلس الوزراء لتقديم خطط لتطوير القطاعات الاقتصادية المهمة.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "بشكل عام، بالنسبة لكل من القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد، أطلب منكم العمل بسرعة وتقديم خطة عمل محددة، بما في ذلك دعم برامج استبدال الواردات في الصناعة".

وذكر بوتين أن اقتصاد بلاده في وضع صعب جراء انتشار فيروس كورونا.