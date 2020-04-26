الأردن.. ارتفاع قيمة الواردات النفطية 2% في شهرين

ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 1.9% في أول شهرين من العام، إلى 406.5 مليون دينار (573.3 مليون دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

وكانت فاتورة واردات المملكة من النفط ومشتقاته بلغت في نهاية فبراير شباط 2019، نحو 399.1 مليون دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

وفي سياق منفصل، أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، الخميس، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 3.5%، مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للمملكة في نهاية مارس نحو 11.74 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.