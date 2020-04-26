24  ناقلة تنتشر على ساحل كاليفورنيا تحمل 20 مليون برميل

أظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الأميركي نحو 24 ناقلة نفط تنتشر في ساحل جنوب كاليفورنيا، لا تجد مكانا لها لتفريغ حمولتها، بعد الشلل الذي أصاب الطلب على النفط.

وبحسب وكالة بلومبرغ، تم تخزين 20 مليون برميل من النفط في هذه الناقلات التي تكفي لتلبية 20% من الطلب اليومي العالمي، وهي أكبر كمية من الخام تحفظ عائمة في وقت واحد قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وباتت ناقلات النفط تعمل كمرافق تخزين عائمة، لأن مصافي النفط التي كانت تستلم الخام من هذه الناقلات توقفت عن العمل أو خفضت نشاطها بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن إجراءات الحجر الصحي التي تم اتخاذها لمكافحة الفيروس أدت إلى انخفاض هائل في الطلب العالمي على النفط، يقدر بنحو 30 مليون برميل يوميا.