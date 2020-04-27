لوك أويل: روسيا ستخفض إنتاجها النفطي 19%

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الاثنين، نقلاً عن رئيس علاقات المستثمرين بشركة لوك أويل إن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط في مايو أيار بنسبة 19% إلى 8.5 مليون برميل يومياً، من مستوى فبراير شباط-مارس آذار البالغ 10.4 مليون برميل يومياً.

وقال ألكسندر باليفودا إن لوك أويل ستقلص إنتاجها النفطي في روسيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا في مايو أيار مقارنة مع فبراير شباط، لكن الحصص الروسية لن تؤثر على أنشطة الشركة في دول أخرى.

وذكرت رويترز هذا الشهر أن وزارة الطاقة الروسية طلبت من منتجي النفط المحليين خفض الإنتاج بحوالي 20% من متوسط مستويات فبراير شباط بما يجعل روسيا متماشية مع تعهدها بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران لدعم أسعار الخام.