إمدادات نفط أوبك ترتفع في أبريل قبل خفض جديد

قالت شركة لتتبع شحنات النفط، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات نفط أوبك ارتفعت بما يزيد عن مليوني برميل يوميا في أبريل/نيسان لأعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، إذ ضخ المنتجون النفط بأكبر قدر ممكن قبل سريان اتفاق جديد بشأن الإمدادات في مايو/أيار.

وقال دانيال جيربر الرئيس التنفيذي لبترو لوجيستيكس ومقرها جنيف، إن الزيادة هذا الشهر جاءت مدفوعة بإمدادات قياسية وكذلك إنتاج عند أعلى مستوى في عدة سنوات من عدد من دول أوبك.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المزيد من الخام في أبريل/نيسان بعد أن انهار اتفاق سابق بشأن الإمدادات مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة في مارس/آذار مما دفع أوبك لإلغاء القيود على إنتاجها.

ويدخل اتفاق جديد لكبح الإمدادات بين المنتجين، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، حيز النفاذ في أول مايو/ أيار.