توتال: خفض إنفاقنا لا يشمل مشروع أميرال بالسعودية

قال عملاق الطاقة الفرنسي توتال إن مشروعه المشترك للبتروكيماويات البالغ قيمته خمسة مليارات دولار مع أرامكو السعودية في مدينة الجبيل بالمملكة لن يتأثر بتخفيضات مزمعة في الاستثمار للشركة الفرنسية.

ومثل شركات نفطية أخرى، أعلنت توتال تخفيضات حادة في الإنفاق ومن المتوقع أن تعلق بعض المشاريع بعد أن أدت إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا إلى تقطع الطلب على الوقود وانهيار في سعر النفط.

وقالت الشركة الفرنسية في بيان إلى رويترز يوم الثلاثاء "الهدف الذي أعلنته توتال مؤخرا لخفض إنفاقها الرأسمالي للعام 2020، بما في ذلك 500 مليون دولار في قطاع المصب، لا يشمل هذا المشروع".

وأضافت أن الدراسات الهندسية جارية لمجمع أميرال للبتروكيماويات الكائن إلى جوار مصفاة ساتورب.

وقالت توتال إن من المتوقع أن يبدأ تشغيل المجمع، الذي يشمل وحدة تكسير مختلطة اللقيم بطاقة انتاجية 1.5 مليون طن سنويا من الايثلين، في 2024. وأضافت أن الشركاء يواصلون جهودهم للتقيد بالجدول الزمني المعلن.