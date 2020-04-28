منتجو النفط الأميركي يستأجرون مساحات للتخزين

وسط تراجع غير مسبوق في الطلب، بدأ منتجو النفط الأميركي باستئجار مساحات لتخزين النفط الفائض ضمن منشآت المخزونات الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وقد أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها انتهت من وضع العقود التي تسمح لشركات النفط باستئجار مساحات لتخزين نحو 23 مليون برميل من النفط ضمن المخزونات الاستراتيجية.

وبموجب البرنامج سيتم أخذ النفط من المنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ويمكن للمستفيدين جدولة استعادة نفطهم المخزن حتى مارس 2021 مع التخلي عن كمية صغيرة لتغطية تكاليف التخزين.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد طلب اعتمادات من الكونغرس لملء الخزانات الاستراتيجية إلى القمة، على حد تعبيره، لكن الديمقراطيين عرقلوا الخطة.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في 14 أبريل، أنها تتفاوض مع تسعة منتجين لاستئجار مساحات لتخزين نفطها

مع تسليم معظم النفط في مايو ويونيو مع تسليم مبكر محتمل في أبريل.