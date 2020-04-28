روسيا: خفض الإنتاج يعيد التوازن للسوق ولا يُحسّن أسعار النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء، إن أسواق النفط ستبدأ التوازن فور سريان اتفاق خفض إنتاج النفط في مايو/أيار لكن من المرجح عدم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار في المستقبل القريب بسبب ارتفاع مستويات المخزون العالمي.

وأضاف نوفاك لمجلة‭‭ ‬‬داخلية تصدرها الوزارة اليوم الثلاثاء: "لكن يتعين ألا نتوقع زيادة ملحوظة في سعر البرميل في المستقبل الأقرب بسبب ارتفاع المخزونات".

وكشفت بيانات من شركة كبلر للمعلومات، أن الطلب على الوقود تراجع 30% عالميا وأصبحت أماكن التخزين ثمينة حيث امتلأ نحو 85% من مناطق التخزين البرية في أنحاء العالم حتى الأسبوع الماضي. وتراجعت أسواق النفط في ثمانية من التسعة أسابيع الماضية.