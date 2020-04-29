روسيا: مشروعات الأجانب تشارك في خفض إنتاج النفط

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال، اليوم الأربعاء، إن مشروعات يشغلها أجانب وكذلك مشروعات نفطية محلية في البلاد ستخفض الإنتاج على أساس متناسب، في إطار اتفاق عالمي لتقليص إنتاج الخام.

وتشارك شركات نفط عالمية كبرى مثل إكسون موبيل وشل في عدة مشاريع للنفط والغاز في روسيا وتشغلها بموجب اتفاقات تقاسم الإنتاج منذ التسعينات.

كما قال نوفاك إن شركات النفط الروسية ستخفض إنتاجها 19% من مستويات فبراير/شباط في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.

وتوقع أن تبلغ صادرات بلاده بين 480 و500 مليون طن في 2020، كما توقع استقرار صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب.

وأوضح أن صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب من المتوقع أن تستقر.

كما ذكر أن إنتاج روسيا النفطي قد ينخفض بنسبة 15% هذا العام، ليمثل ذلك أول تراجع سنوي تشهده روسيا منذ 2008.