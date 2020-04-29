3 أيام تتبقى على دخول اتفاق أوبك بلس الجديد حيز التنفيذ

تقلبات حادة تشهدها أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية قد تمتد بحسب الخبراء إلى أسابيع قادمة أيضا مع اقتراب دخول اتفاق أوبك بلس الأخير حيز التنفيذ، الجمعة المقبل، هذه التقلبات جاءت في وقت تراهن جهات عدة على تراجع الأسعار.

وارتفاع الفارق السعري بين عقود خام تكساس تسليم يونيو ويوليو كان بسبب عمليات بيع محمومة لعقد يونيو.

فصندوق United states oil fund وهو أكبر صندوق لعقود النفط في أميركا، قام بالتخلص من كافة عقود النفط لديه والتي تنتهي في يونيو المقبل، وقام بتحويل استثماراته إلى عقود يوليو المقبل ويونيو من العام المقبل.

ونتج عن عمليات البيع الكبيرة تراجع عقد خام تكساس تسليم يونيو بأكثر من 25% يوم أمس.

وتبلغ أصول هذا الصندوق 3.6 مليار دولار.

وقد قام هذا الصندوق بتغيير سياسته للاستثمار 5 مرات خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة للتغيرات الكبيرة في أسعار النفط في نفس الفترة.

وتحول الصندوق إلى تنويع استثماراته من عقود ليشمل عقودا لتسليم يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر يعكس ارتفاع المخاطرة والمضاربة بهذه العقود.

ونتيجة لذلك، ارتفع الفارق السعري بين عقدي يونيو وديسمبر ليصل إلى 15 دولاراً للبرميل.

ويضفي امتلاء الخزانات النفطية البرية حول العالم وتحول سفن نقله إلى خزانات بحرية مزيداً من الضغوط على أسعار النفط في ظل تراجع الطلب العالمي عليه، فهل سيكون خفض أوبك بلس للإنتاج بعشرة ملايين برميل يوميا كافيا أم أننا سنرى خفضا آخر قريبا من جهات أخرى؟