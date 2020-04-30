لأول مرة بـ18عاماً.. النرويج تدعم أسعار النفط بخفض إنتاجها

قالت وزارة النفط والطاقة النرويجية، اليوم الأربعاء، إن النرويج، أكبر منتج للخام في غرب أوروبا، ستقلص إنتاجها من يونيو حزيران إلى ديسمبر كانون الأول 2020، وهي المرة الأولى في 18 عاما التي تنضم فيها إلى جهود كبار المنتجين لدعم الأسعار.



وقالت وزيرة النفط، تينا برو، "سنخفض الإنتاج النرويجي 250 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران و134 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2020. إضافة إلى ذلك، سيتأجل بدء إنتاج عدة حقول حتى 2021".



وأضافت "سيترتب على ذلك أن إجمالي الإنتاج النرويجي في ديسمبر كانون الأول 2020 سيقل 300 ألف برميل يوميا عن الخطط الأصلية للشركات. ينتهي هذا الإجراء بنهاية العام".