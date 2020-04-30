منوتشين: ترمب قد يخزن "مئات الملايين" من براميل النفط

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن إدارته قد تكشف قريبا عن خطة لمساعدة شركات النفط الأميركية.

قد تضمن هذه الخطة، وفق ما أوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إضافة ملايين البراميل من الخام إلى الاحتياطيات الوطنية المترعة بالفعل، وذلك في ظل انهيار الطلب العالمي بفعل جائحة فيروس كورونا.

موضوع يهمك ارتفع سعر برميل النفط الأميركي أكثر من 16% في المبادلات في آسيا، الخميس، بعدما كشفت أرقام تحسن الطلب وزيادة المخزونات... مكاسب قوية للنفط قبل ساعات من بدء سريان تخفيضات أوبك+ التاريخية طاقة

وقال منوتشين، أثناء إيجاز للبيت الأبيض عن تداعيات الفيروس على الصناعة، "نستكشف إمكانية تخزين عدة مئات من ملايين البراميل الإضافية، ومن ثم ننظر في العديد من الخيارات المختلفة".

ارتفع سعر برميل النفط الأميركي أكثر من 16% في المبادلات في آسيا، الخميس، بعدما كشفت أرقام تحسن الطلب وزيادة المخزونات بمقدار اقل مما كان متوقعا في الولايات المتحدة، أول اقتصاد في العالم.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) بنسبة 16,4% ليبلغ 17,53 دولار في المبادلات في آسيا، بعد زيادة تجاوزت ربع قيمته الأربعاء.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 10,4% إلى 24,90 دولار.

وبعد تراجع تاريخي خلال نيسان/أبريل بسبب انهيار الطلب وفائض العرض، جاءت أرقام الوكالة الأميركية لأنباء الطاقة مطمئنة.

فمخزونات الخام لم ترتفع أكثر من 9 ملايين برميل خلال أسبوع في 24 نيسان/أبريل، لتبلغ 527,6 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون أن يبلغ هذا المخزون 11,7 مليون برميل إضافي.

أما مخزون الوقود، فقد انخفض 3,7 مليون برميل، بينما كانت تقديرات المحللين تتحدث عن 2,5 مليون.