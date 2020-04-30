وكالة الطاقة: قيود كورونا تخفض طلب الوقود والانبعاثات

قالت وكالة الطاقة الدولية إن القيود الاقتصادية المفروضة للحد من انتشار كورونا ستخفض الطلب العالمي على الطاقة وبالتالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدلات قياسية.

وأوضحت الوكالة أن الطلب العالمي على الطاقة قد يتراجع 6% ليكون أكبر انكماش يسجل على الإطلاق.

وأشارت إلى أن ذلك التراجع سيؤدي لانخفاض نسبته 8%، في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتجاوز ستة أمثال معدل الانخفاض القياسي المسجل في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية والذي بلغ وقتها 400 مليون طن.

هذا وحذرت وكالة الطاقة من أن اتفاق OPEC+ لخفض الإنتاج قد لا يكلل بالنجاح مع نفاد الطاقة الاستيعابية لتخزين الخام الفائض عن الاستهلاك.