قازاخستان تضم بعض حقول النفط العملاقة في خفض الإنتاج

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان، اليوم الجمعة، إن البلد الواقع في آسيا الوسطى يخفض الإنتاج في حقول نفطية محددة عملاقة وكبيرة ومتوسطة الحجم امتثالا لاتفاق عالمي لخفض الإنتاج.



ولم تذكر الوزارة أسماء حقول بعينها. وتشغل مجموعات شركات طاقة عالمية كبرى ثلاثة حقول عملاقة في قازاخستان هي تنجيز وكاشاجان وكاراتشاجناك. وتعهدت قازاخستان بخفض إنتاجها النفطي 390 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو.



وكانت مصادر قالت لرويترز هذا الأسبوع إن قازاخستان تقترب من التوصل إلى اتفاق مع المشغلين الأجانب لتنجيز وكاشاجان لخفض الإنتاج بنسبة 22% من مايو أيار، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها هذان المشروعان في خفض للإنتاج.



وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إنها تستخدم "نهجا غير تمييزي لجميع المنتجين... مع الأخذ في الاعتبار التوزيع العادل لحصص خفض الإنتاج بين كل من المشاريع الكبيرة وحقول النفط المتقادمة التي يتراجع إنتاجها على نحو طبيعي".