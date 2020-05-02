غولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار النفط

رفع غولدمان ساكس توقعاته في بحث السلع الأساسية للربع الثاني من العام والعام بأكمله بالنسبة للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، عازيا ذلك إلى مؤشرات على تحسن في الأساسيات مع تقلص سريع للإمدادات وتحسن الطلب في الوقت الذي تتخفف فيه إجراءات العزل العام تدريجيا.

ورفع البنك المدرج في بورصة وول ستريت توقعاته لسعر برنت في الربع الثاني من 2020 إلى 25 دولارا للبرميل من 20 دولار سابقا، كما رفع بشكل طفيف توقعاته للعام بأكمله لبرنت إلى 35.8 دولار للبرميل من 35.2 دولار.

ومتوسط أسعار النفط في توقعاته لا يزال منخفضا بشكل كبير للعام بأكمله. وبلغ متوسط برنت 64.16 دولار للبرميل في 2019، لذا فإن تعديل غولدمان توقعاته بالرفع إلى 35.80 لهذا العام سيظل ينطوي على تراجع بنسبة 44%.

وقال "نعتقد أن الزيادة في الآونة الأخيرة يمكن أن تستمر لأكثر من ذلك في مايو أيار، وتعود إلى المستويات التي تغطي التكاليف (25 دولارا بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط)، غير أن الضبابية لا تزال مرتفعة".

بدأت الجمعة تخفيضات في الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+.

ويتوقع البنك استمرار الطلب في التسارع على مدار الأسابيع المقبلة، إذ يجري أخيرا تخفيف إجراءات العزل العام، لكنه خفض توقعاته للطلب في الربع الرابع من 2020 وفي 2021، عازيا ذلك إلى تضرر غير متناسب لنشاط النقل واستمرار تأثر الطلب على النقل البحري والجوي.