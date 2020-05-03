مصر تقتنص هذه الحصة من سوق الغاز المسال عالمياً في 2019

قال تقرير حديث، إن مصر تمكنت من المساهمة بنحو 1% من إجمالي صادرات الغاز المسال في السوق العالمية خلال عام 2019.

وأوضح التقرير الصادر عن الاتحاد العالمي للغاز، أن إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال ارتفع ليصل إلى 3.5 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل نحو 1.4 مليون طن في 2018.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، والتي نشرت في وقت سابق من العام الحالي، أظهرت ارتفاع صادرات الغاز المسال خلال العام الماضي بنسبة 150% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 1.24 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا، إن بلاده ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي في شهر أكتوبر من عام 2018، وأن مصر ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي في يناير 2019 مع بدء الإنتاج في المزيد من حقول الغاز الجديدة.

وأوضح التقرير أن معظم صادرات مصر من الغاز المسال كانت من نصيب دول في الاتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات بلغ نحو 1.3 مليون طن، تلتها باكستان بنحو 0.6 مليون طن، ثم سنغافورة بنحو 0.3 مليون طن.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل مصر المزيد من النمو في صادراتها من الغاز الطبيعي خلال عام 2020 بعد أن وصلت محطة إدكو للإسالة إلى طاقتها الإنتاجية القصوى أواخر العام الماضي.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفع حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13% على أساس سنوي في 2019 ليصل إلى 354 مليون طن، مقارنة بـ 314 مليون طن في 2018، وجاء معظم تلك الزيادة من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا.

وفي غضون ذلك، جاءت أستراليا بقائمة أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم بإجمالي 75.4 مليون طن، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنحو 33.8 مليون طن.