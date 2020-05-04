"توتال" الفرنسية تستعين بشركة إماراتية لتخزين النفط

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز الإماراتية وافقت على تأجير منشآت لتخزين النفط بالإمارات لشركة توتال الفرنسية وذلك في ظل سرعة نفاد أماكن تخزين الخام بأنحاء العالم.

وقال أحد المصادر إن الشركة ستؤجر ستة صهاريج تخزين في إمارة الفجيرة لمدة ستة أشهر مع إمكانية تمديدها لستة أشهر أخرى.

وأضاف مصدران أن الصهاريج، التي تُستخدم لتخزين منتجات النفط، استقبلت بالفعل شحنات أولية. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتمتلئ مواقع التخزين بأنحاء العالم بوتيرة سريعة في ظل إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على الاستهلاك. وأدى ذلك إلى تراجع الطلب العالمي على الخام ومنتجاته مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات بما يصل إلى 30%.

واتفق أعضاء منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج اعتبارا من مايو/أيار لكن التخفيضات التي بلغت زهاء 10 بالمئة من الإنتاج العالمي للخام‭‭ ‬‬لم تؤثر بعد في السوق المتخمة بالمعروض.

وتخطط شركة بروج التي تأسست في عام 2013 لزيادة قدرات تخزين النفط الخام ومنتجاته إلى نحو 3.5 مليون متر مكعب من مليون متر مكعب في الوقت الراهن.