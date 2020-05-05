من بيروت إلى الجزائر.. شبهات فساد وتجار نفط وتجنيس!

يوما بعد يوم تتكشف خيوط إضافية في قضية "الفيول المغشوش" المستورد من الشركة الجزائرية "سوناطراك" إلى وزراة الطاقة اللبنانية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

قضية أقل ما يمكن وصفها بـ"اللغز المحير"، حول الأبعاد السياسية لفتح الملف في هذا التوقيت بالذات، بعدما قلبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الطاولة على الجميع، مدعية على 21 شخصاً، إلى جانب إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق أسماء لم نكن لنتوقع أن يطالها القضاء: مدير المنشآت النفطية سركيس حليس وممثل شركة zr energy تيدي رحمة ومدير الشركة إبراهيم الذوق، وكذلك مدير عام النفط أورور فغالي.

تتعلق هذه القضية بخلاف يعود إلى 30 مارس المنصرم، عندما أُعلمت "سوناطراك بيترولوم كوربورايشن" (فرع الشركة الجزائرية في لندن)، من طرف زبونها وزارة الطاقة اللبنانية بمشكل عملياتي بخصوص "عيب في النوعية" لإحدى الحمولات الأخيرة للوقود المسلمة لمؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 25 مارس، التي تحتوي على 38 ألف طن من الفيول.

هذه الرواية الرسمية لشركة تتعامل مع الدولة اللبنانية منذ 15 عاماً، لتوفير وقود الديزل وزيت الوقود لكهرباء لبنان.. لتبدأ معها رحلة تقاذف المسؤوليات وتناقض المعلومات المغلوطة والاستثمار السياسي للقضية!.

وفي حين أن ممثّل شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان طارق فوّال قد نفى أي "علاقة تعاقدية تجمع شركته بأي شركة وسيطة، ولاسيما شركة ZR Energy"، مؤكداً أن الشركة الجزائرية تنقل الفيول إلى لبنان إما عبر بواخرها أو عبر استئجار بواخر من قبلها.

شركة "سوناطراك" هي واجهة فقط؟

يأتي حديث الصحافي الجزائري المتابع لشؤون الطاقة عز الدين ديدان ومصادر من داخل شركة "سوناطراك"، للعربية.نت، لتناقض ذلك مؤكدة:" أن شركة سوناطراك هي فقط واجهة لشركة zr energy في هذه القضية التي تكفلت في نقل الفيول أويل الخاص بشركة سوناطراك من مرفأ مالطا باتجاه لبنان".

ويعود ديدان ليقول إن:" الفيول الجزائري ليس فيه شوائب وهو مطابق للمواصفات والمعايير الأوروبية، حيت إن عملية التلاعب في نوعية الفيول واستبداله بنوعية مغشوشة وأقل جودة، تمت في مرحلة نقل الشاحنة في عرض البحر عبر الوكيل اللبناني".

وهذا ما كان لمح له ممثل سوناطراك "فوّال" بأن الباخرة قد توقفت في البحر 9 أيام، وبأن الاختلاف طرأ خلال فترة التوقف في البحر أو خلال عملية التفريغ.



اتهامات لـZR بتبديل شحنة النفط

وإذا سلمنا جدلا أن ذلك قد حصل، فهذا يكشف تناقضاً في أصل إبرام العقد الذي وُقع على أساس أنه من دولة لدولة، قبل أن يتبين أن شركة سوناطراك لا تورد الفيول مباشرة، إنما تكلف شركات أخرى وسيطة لنقله وتسليمه إلى الدولة اللبنانية.

يوضح ديدان أنه وفق عقود تسليم المشتقات النفطية، فإن الطرف المشتري أي وزراة الطاقة اللبنانية هي التي تحدد الشركة الناقلة لتستلم شحنة الفيول من سوناطراك وفق العقود المبرمة، ما يحمّل الدولة المسؤولية لحظة تحميل الشحنة من خارج لبنان، أي أنه يمكن للمستورد التلاعب بنوعية الفيول في عرض البحر.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يعقل أن يتم استبدال شحنة بشحنة أخرى، تحتوي على 38 ألفاً من الفيول، بدون علم من قبل مديرين أو موظفين في شركة "سواناطراك"؟ وبدون الاستفادة لتغطية هذه الصفقة؟ تتساءل المصادر.

في المبدأ، فإن فرضية التلاعب بنوعية الفيول في عرض البحر قد تكون واردة إلى حد بعيد، حيث عادة ما يحدث تأخيراً في تفريغ حمولة البواخر لأيام بانتظار فتح الاعتمادات المالية أو نظرا للقدرة التخزينية لخزانات مؤسسة كهرباء لبنان... والتي حمّلت الخزينة ما يقارب 272 مليون دولار ما بين غرامات تأخير وفوائد دفع لشركتي توريد النفط خلال أعوام 2005-2013 بحسب أرقام وزارة المال اللبنانية.

وبحسب أرقام مدير عام النفط أورور فغالي، التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، فإن القيمة الإجمالية لغرامة التأخير في التفريغ بلغت 804577 دولاراً للغاز أويل عن شهر يناير/ كانون الثاني 2015 و 598228 دولاراً للفيول أويل عن الشهر نفسه.



تصفية حسابات مع ولد قدور؟

يدفع بنا تقاذف المسؤوليات والتراشقات الإعلامية، للعودة إلى العلاقة بين "سوناطراك" ووزارة الطاقة اللبنانية والتي تمتد إلى العام 2005، بموجب عقود تجدد كل 3 سنوات بالتالي هناك مئات الشحنات التي وردت إلى لبنان، فلماذا هذا التوقيت بالذات؟

تتعدد السيناريوهات، وفق مصادر داخلية في شركة "سوناطراك" للعربية.نت، معتبرة أن هذه الإدعاءات أعطيت صبغة سياسية لتصفية حسابات مع المدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور المقرب من الرئيس بوتفليقة، علما أن ولد قدور قد أقيل من الشركة في أبريل 2019 بتهم فساد ومنح امتيازات لشركات أجنبية.

وتشير المصادر إلى أن هناك ضغوطات مارسها ولد قدور، قبل إقالته، لاعتماد ZR Energy كمورد باسم الشركة الجزائرية.

بالمقابل، لا ينكر ديدان "أن هناك قضايا فساد ارتبطت بشركة سوناطراك وبأن العديد من مديريها ومسؤوليها السابقين لا يزالون يحاكمون وعلى رأسهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بتهم تلقي علاوات ورشاوى من قبل شركات أجنبية للفوز بصفقات وعقود إنجاز منشآت"، غير أن شركة سوناطراك لم يسبق لها أن خاضت في ادعاءات تسليم منتجات ومشتقات نفطية مغشوشة لأي بلد كان كما القضية المثارة الآن في لبنان.



قضية تجنيس جزائريين

لا يمكن فصل هذه القضية عن مرسوم التجنيس الذي أثار جدلا في لبنان عام 2018، خصوصا أن الجزائري فريد بجاوي المتهم في فضيحة سوناطراك، والهارب من القضاء، كان قد حصل على الجنسية اللبنانية منذ عامين.

بعدما كان طالب المدعي العام في محكمة ميلانو، إسيدورو بالما، بتسليط عقوبة بنحو 8 سنوات سجنا ضد فريد بجاوي بتهم فساد. فهل هذا يعطي إشارات لخيوط جديدة قد تتكشف في الأيام المقبلة؟

وقد حصلت "العربية.نت" على بيانات، من المديرية العامة للنفط – وزراة الطاقة اللبنانية، تتعلق بمادتي الغاز أويل والفيول أويل الموردة لزوم مؤسسة كهرباء لبنان بموجب العقود الموقعة مع مؤسسة سوناطراك الجزائرية BVI الجزائر ومؤسسة البترول الكويتية – الكويت: