جي بي مورغان للعربية: أسعار النفط قد تصل لـ100 دولار للبرميل

أبدى كريستيان مالك - العضو المنتدب ومدير الأبحاث للنفط والغاز لدى "جي بي مورغان" - تفاؤله لأسعار النفط على المدى الطويل، متوقعاً وصولها إلى 100 دولار للبرميل.

وقال مالك في لقاء مع "العربية" "في جي بي مورغان نحن متفائلون جداً في ما يخص أسعار النفط، نرى أن الأسعار ستصل إلى 100 دولاراً للبرميل خلال العامين المقبلين. أما على المدى القريب فالوضع صعب جداً الأسعار ستتراوح بين35 و40 دولاراً بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف "في الوقت الذي شهدنا فيه بعض التحسن في أسعار خام برنت، إلا أننا نتوقع الكثير من التقلبات. عوامل عدة ستسهم بارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام عن المستويات الحالية لتصل إلى الأربعين دولارا للبرميل. من أبرز هذه العوامل انعقاد اجتماع أوبك وتوقعات بأن تقوم السعودية بتخفيضات أكبر للإنتاج في الأشهر الثلاثة المقبلة".