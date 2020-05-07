أرامكو ترفع أسعار الخام المورد إلى آسيا لشهر يونيو

رفعت شركة "أرامكو" أسعار الخام المورد إلى آسيا لشهر يونيو.

وعادت أسعار النفط لتقلص خسائرها في جلسة اليوم وتتجه صعوداً، مع معاناة القطاع من تنامي تخمة معروض الخام عالميا والانخفاض الحاد في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذلك وسط استمرار قتامة التوقعات على الرغم من بيانات تُظهر ارتفاعا في واردات الصين من الخام في أبريل نيسان.

وارتفع خام برنت بنسبة 6.3% إلى 31.6 دولار للبرميل بحلول الساعة الساعة 10:16 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط بنسبة 4% أمس الأربعاء.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 9% إلى 26.16 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت بنسبة 2% في الجلسة السابقة.

وتذبذبت عقود الخامين بين الارتفاع والهبوط خلال جلسة التداول الآسيوية، في ظل تعاملات ضعيفة مع عطلات في بعض الأسواق بما في ذلك سنغافورة.

وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت منذ أواخر أبريل/نيسان مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة أسوأ جائحة في قرن، تسبب استمرار ضخ النفط في مواقع التخزين في تناقض صارخ بين العرض والطلب.

وقالت سيتي للأبحاث "تحول معنويات السوق رفع الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن التخمة الفعلية لا تريد أن تختفي بعد".

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من بيانات تظهر أن واردات الصين من الخام ارتفعت الشهر الماضي.