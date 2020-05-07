خام برنت يعوض جزءاً من خسائره ويتجاوز الـ31 دولاراً

عادت أسعار النفط لتقلص خسائرها في جلسة اليوم وتتجه صعوداً، مع معاناة القطاع من تنامي تخمة معروض الخام عالميا والانخفاض الحاد في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذلك وسط استمرار قتامة التوقعات على الرغم من بيانات تُظهر ارتفاعا في واردات الصين من الخام في أبريل نيسان.

وارتفع خام برنت بنسبة 6.3% إلى 31.6 دولار للبرميل بحلول الساعة الساعة 10:16 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط بنسبة 4% أمس الأربعاء.

موضوع يهمك انتعشت واردات الصين من النفط الخام في أبريل مقارنة مع مستواها قبل شهر، إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج في ظل تعاف للطلب... انتعاش واردات الصين من النفط مع تعافي الطلب طاقة

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 9% إلى 26.16 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت بنسبة 2% في الجلسة السابقة.

وتذبذبت عقود الخامين بين الارتفاع والهبوط خلال جلسة التداول الآسيوية، في ظل تعاملات ضعيفة مع عطلات في بعض الأسواق بما في ذلك سنغافورة.

وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت منذ أواخر أبريل/نيسان مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة أسوأ جائحة في قرن، تسبب استمرار ضخ النفط في مواقع التخزين في تناقض صارخ بين العرض والطلب.

وقالت سيتي للأبحاث "تحول معنويات السوق رفع الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن التخمة الفعلية لا تريد أن تختفي بعد".

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من بيانات تظهر أن واردات الصين من الخام ارتفعت الشهر الماضي.

وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك في الصين عن بيانات الأشهر الأربعة الأولى من 2020، أن واردات النفط الخام ارتفعت إلى 10.42 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان ويزيد ذلك عن 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في مارس/آذار.

كما ارتفعت الصادرات بشكل عام من الصين مقابل توقعات بأن تشهد انخفاضا حادا لكن التراجع الكبير في إجمالي الواردات يشير إلى أن أي تعاف لا يزال بعيد المنال مع انزلاق اقتصادات حول العالم إلى الركود بما يعني أن الطلب على الوقود سيظل محدودا في أفضل الأحوال.

من جهتها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الخامس عشر على التوالي بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك أقل من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 7.8 مليون برميل لكن الارتفاع يسلط الضوء مجددا على كمية الإمدادات التي يجري تخزينها. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير أيضا بشكل حاد.

لكن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع الثاني مع تخفيف بعض الولايات الأميركية لإجراءات العزل التي أثرت بشكل كبير على الحركة المرورية.

ومما ضغط على الأسعار أيضا مؤشرات على أن العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط بعد السعودية في أوبك، لم يخطر العملاء بعد عن قيود وشيكة على صادراته النفطية.