انخفاض واردات إسبانيا من النفط لأدنى مستوى بـ6 سنوات

قالت الوكالة الوطنية للنفط والغاز (كوريس) اليوم الجمعة إن واردات إسبانيا من النفط والغاز انخفضت 11.7%

في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ قوضت قيود على التنقل بهدف وقف انتشار فيروس كورونا الطلب على الوقود.



وأضافت كوريس أن إسبانيا استوردت 5063 كيلولتر من النفط الخام في مارس، بانخفاض 10.6% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.



وقالت كوريس إن الكمية المستوردة في الربع الأول كانت الأقل لتلك الفترة من العام منذ 2014.