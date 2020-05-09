الملك سلمان وترمب يؤكدان أهمية استقرار أسواق الطاقة

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وذكر البيت الأبيض أن الملك سلمان وترمب أكدا على أهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين، كما نوها بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية، وما حققته من إنجازات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير: "اتفق الزعيمان على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وجددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأميركية السعودية"، بحسب "رويترز".

كما "ناقش الرئيس والملك سلمان أيضا قضايا هامة أخرى إقليمية وذات اهتمام مشترك وتعاونهما كقائدين لمجموعتي السبع والعشرين على التوالي".