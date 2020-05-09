روسيا.. طاقة تكرير نفطية مهولة متوقفة

أفادت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أنه من المتوقع أن تنخفض طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة بالبلاد في يونيو حزيران إلى 1.583 مليون طن.

تأتي هذه الأرقام نزولاً من خطة معدلة بالرفع عند 4.168 مليون طن، كانت متوقعة في مايو أيار، إذ تقل أعمال الصيانة الدورية عن ذروتها.

وروجعت بيانات مايو أيار بالرفع من الخطة السابقة عند 3.5 مليون طن. وأظهرت البيانات أيضا أن الطاقة المتوقفة بلغت 3.551 مليون طن في أبريل نيسان.

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وكان مصدران مطلعان قالا لرويترز إن إنتاج روسيا النفطي في الأيام الخمسة الأولى من مايو أيار هبط إلى 8.75 مليون برميل يوميا بما يقترب من هدف إنتاجها البالغ 8.5 مليون برميل يوميا لشهري مايو أيار ويونيو حزيران، في إطار اتفاق عالمي لخفض إمدادات الخام.

وبجانب مكثفات الغاز، أو النفط الخفيف الذي لا يشمله هدف روسيا، بلغ إنتاج البلاد 9.5 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو أيار إلى الخامس منه، وهي المرة الأولى التي ينزل فيها لأقل من 10 ملايين برميل يوميا منذ أغسطس آب 2009.

ورغم أن البيانات الأحدث، التي أظهرت إنتاج 1.296 مليون طن يوميا بما يشمل المكثفات، هي فقط للأيام القليلة الأولى التي أعقبت بدء سريان الاتفاق في الأول من مايو أيار، فإنها تظهر أن روسيا تلتزم بتعهداتها حتى الآن.

وقال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين في مقابلة عبر الإنترنت إن منتجي النفط المحليين يسعون للوصول إلى الهدف بأسرع ما يمكن.