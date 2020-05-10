بيكر هيوز: عدد حفارات النفط والغاز يتراجع لمستوى تاريخي

انخفض عدد حفارات النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وذلك بناء على بيانات تعود إلى ثمانين عاما مضت.

إذ قلص قطاع الطاقة الإنتاج والإنفاق للتعامل مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الطلب على الوقود.



وأشارت بيانات شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إلى تراجع عدد الحفارات بواقع 34 حفارا إلى منخفض قياسي عند 374 في الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، أوضحت المحللة الاستراتيجية للسياسات العامة وخبيرة النفط فاطمة العثمان، في مقابلة مع "العربية"، أنه من الصعب التكهن بالمستوى الذي قد يمثل القاع السعري لبرميل النفط في هذه الأزمة.

غير أنها عادت لتشير إلى التحسن السريع في الأسعار الأسبوع الماضي، وهذا يدل على تحسن الطلب.