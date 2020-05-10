مصر تستعد للتشغيل الكامل لمصفاه نفط بطاقة 4.7 مليون طن سنويا

دخل مشروع المجمع الجديد لإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة للشركة المصرية للتكرير، التابعة لمجموعة القلعة، فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى مرحلة التشغيل التجريبى بعد الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 4.3 مليار دولار.

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال جولة للمشروع اليوم اكتمال نجاح تجارب تشغيل المجمع الجديد إيذاناً بالتشغيل الكامل لكافة وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنوياً من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا وغيرها.

وصرح الملا خلال الجولة أن المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبري المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل والتى تأتى فى إطار برنامج طموح للوزارة يجري تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية تأميناً لاحتياجات السوق المحلي مؤكداً أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ هذا البرنامج وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة في الإسكندرية وأسيوط والسويس.