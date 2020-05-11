الإمارات والكويت تعلنان خفضاً إضافياً لإنتاج النفط

أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن الإمارات ملتزمة بإجراء خفض طوعي إضافي بمقدار 100 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط في يونيو.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله، إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يوميا إضافية في يونيو/حزيران فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي"، بحسب رويترز.

وأعلن الفاضل تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معربا عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.

وكانت السعودية أقرت خفضا طوعيا إضافيا لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يومياً.