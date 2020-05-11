برنت دون 30 دولاراً.. والأسواق تتخوف موجة ثانية للفيروس

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الاثنين، حيث ألقت المخاوف من تخمة بالمعروض وضبابية اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.



وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة إلى ما دون 30 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 2% إلى 24.25 دولار للبرميل.



واقتنص كلا خامي القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود، وإن بشكل متواضع. ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.



لكن توقعات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شمال شرقي الصين وفي كوريا الجنوبية أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.



وقال هو وي لي، الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي في سنغافورة، "ذاك مبعث قلق بلا ريب لأنه لا رغبة لدى أحد في تجدد الإغلاقات بعدة مدن، لكن أعتقد أن السلطات ستكون أكثر استعدادا للتعامل مع موجة ثانية".



وقال "إجمالا، بيئة المخاطر تبدو مواتية لمزيد من الصعود،" مضيفاً أن برنت قد يظل مدعوماً عند 30 دولاراً للبرميل.