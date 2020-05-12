تعهد السعودية بتخفيضات أكبر يقفز بأسعار النفط 3%

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتعهد مفاجئ من السعودية بتعميق تخفيضات الإنتاج في يونيو/حزيران للمساعدة في تقليل تخمة المعروض في الأسواق العالمية والتي تفاقمت مع انخفاض حاد في الطلب على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحلول الساعة 9 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 1.3%، إلى 30.02 دولار للبرميل بعد أن وصلت خلال الجلسة إلى 30.11 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 2.7%، إلى 24.8 دولار للبرميل بعد أن لامست 24.77 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وقالت السعودية مساء أمس الاثنين، إنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو/حزيران بمقدار مليون برميل يوميا. وسيقلص ذلك إنتاجها إلى 7.5 مليون برميل يوميا بما يمثل انخفاضا نسبته 40%، مقارنة بأبريل/نيسان.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق العالمية في أكسي كورب "هذا الخفض في الإنتاج يقدم تصورا ممتازا يشجع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+ على الالتزام، بل عرض مزيد من الخفض الطوعي في الإنتاج وهو ما من شأنه تسريع وتيرة إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية".

وتعهدت الإمارات والكويت بخفض إضافي للإنتاج بإجمالي 180 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تقلل تلك المبادرات، بالتزامن مع تخفيف كبرى الاقتصادات في العالم لقيود كورونا بما يدفع لتعافٍ تدريجي في الطلب على الوقود، من الضغوط على الطاقة الاستيعابية لتخزين الخام.

لكن بعد ظهور بؤر تفش جديدة للوباء في دول من بينها الصين وكوريا الجنوبية، تخشى الأسواق من أن تتسبب موجة ثانية من انتشار كوفيد-19 في إعادة فرض إجراءات العزل العام.

ويقول محللون إن بيانات المخزونات التي ستصدر هذا الأسبوع ستكون حاسمة لمواصلة موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط.