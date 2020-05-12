عملاق النفط الروسي يقلص الاستثمار بـ2.7 مليار دولار

أبلغ رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت إيجور سيتشن، الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستقلص الاستثمار بنحو 200 مليار روبل (2.7 مليار دولار)، أي ما يعادل 21%، هذا العام بسبب اتفاق الإنتاج العالمي.

ووفقا لتفاصيل نشرها الكرملين، قال سيتشن لبوتين خلال اجتماع في الكرملين "مع الوضع في الاعتبار، إذا جاز التعبير، الأوضاع المأساوية لسوق النفط العالمية بشكل عام وبسبب القرار المتعلق بتخفيضات الإنتاج، سيكون علينا بالطبع تحقيق الاستغلال الأمثل لجزء من النفقات الرأسمالية."



وأوضح سيتشن، وهو حليف مقرب لبوتين، أنه من المقرر خفض الاستثمارات من 950 مليار روبل في 2019.



وطلب سيتشن من بوتين أيضا تأجيل ضرائب على الاستكشاف الجيولوجي وجعل رسوم نقل النفط متماشية مع أسعار النفط الحالية.



وطلب سيتشن من بوتين أيضا أن يضمن سياسة مصرفية أكثر تيسيرا من حيث إمكانية الحصول على القروض ورأس المال العامل، مضيفا أن الأزمة ستنتهي في غضون ما يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.