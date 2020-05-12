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مصادر: انخفاض إنتاج روسيا من النفط لـ9.45 مليون برميل

المصدر: موسكو – رويترز
إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.45 مليون برميل
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قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.45 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو/أيار إلى الحادي عشر من نفس الشهر عقب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

والانخفاض من 11.35 مليون برميل يوميا كانت روسيا تنتجها في المتوسط في أبريل/نيسان ومن 9.5 مليون برميل يوميا بين الأول والخامس من مايو/أيار.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وتراجع إنتاج روسيا من النفط في إطار اتفاق عالمي لخفض الإنتاج، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي نال من الأنشطة الاقتصادية حول العالم وأدى لهبوط حاد في الطلب على الخام.

كلمات دالّة

#نفط, #أوبك بلس, #روسيا, #فيروس كورونا

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