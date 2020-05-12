وزيرا الطاقة الروسي والأميركي يناقشان استقرار النفط

ناقش وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة الأميركي دان برويليت أثناء محادثة هاتفية، يوم الثلاثاء، إجراءات لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان، إن الوزيرين ناقشا "الوضع الحالي وآفاق سوق النفط العالمية، وأيضا إجراءات جماعية يجري اتخاذها لتحقيق استقرار السوق".

من جهتها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 540 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع توقعاتها السابقة لانخفاض قدره 470 ألف برميل يوميا.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على النفط في أميركا سيهوي 2.17 مليون برميل يوميا إلى 18.29 مليون برميل يوميا في 2020، مقارنة مع توقعاتها السابقة لهبوط قدره 1.33 مليون برميل يوميا.

وأكدت لوري هايتايان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الدول المنتجة للنفط، بكلفة منخفضة عالمياً تدخل اجتماع أوبك المقبل، مقدمة تخفيضات طوعية مهمة لاستقرار الأسواق.

وأضافت لوري هايتايان في مقابلة مع "العربية" أن العاشر من يونيو سيشهد اجتماعا تقييميا، لما ستكون عليه أوضاع السوق، مؤكدة أن السعودية والإمارات والكويت ستدخل شهر يونيو المقبل بخفض طوعي وهي إشارة إيجابية تأتي من أكبر المنتجين.

وذكرت أنه مع الموقف السعودي والكويتي والإماراتي، فإن هذا يشكل اختبارا لمدى مسؤولية الأطراف الأخرى في أن تحذو حذو السعودية والكويت والإمارات في خفض الإنتاج.