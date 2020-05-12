وزير الطاقة السعودي: تعميق التخفيضات يستهدف التعجيل بتوازن السوق

قال وزير الطاقة السعودي إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

وفي وقت سابق، أصدرت السعودية إعلانا بأنها ستزيد طوعيا تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أول يونيو بمقدار مليون برميل يوميا.



وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية "تريد أن يكون لها السبق" وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.



وقال لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "نريد التعجيل بعملية العودة الى الوضع العادي... الطلب في زيادة. نريد التأكد من أننا نساعد في تسريع التوازن بين العرض والطلب".



وأضاف قائلا "نقوم بدور فاعل ونشجع الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء"، مضيفا أن تعميق الرياض للتخفيضات "ليس مشروطا أو يقتصر علينا وحدنا".



وقال الأمير عبد العزيز "نفعل كل شيء ممكن لإدارة سياستنا المالية، بما في ذلك التحلي بالحكمة لمواكبة هذا الوضع، ونحن نحاول التحرك باتجاه تحقيق الاستقرار في السوق".



وفي الشهر الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً في شهري مايو ويونيو، وهو خفض إنتاجي قياسي.



وقال "إذا كانت الأمور تتحسن بشكل مستمر كما نأمل، سنقلص (التخفيضات) إلى ما هو مطلوب منا بموجب الاتفاق (اتفاق أوبك+)"، مضيفا أنه سيكون "أكثر من مندهش" إذا "لم تكن الصورة أكثر إشراقا" بحلول موعد اجتماع أوبك+ القادم في يونيو.



وسيخفف المنتجون القيود ببطء بعد يونيو، لكن تخفيضات الإمداد ستظل قائمة حتى أبريل 2022. والاجتماع المقبل لأوبك+ سيكون في أوائل يونيو لاتخاذ قرار بشأن سياستها الإنتاجية.