أوبك: قيود الإمدادات تظهر نتائج إيجابية.. ووتيرة التوازن تتسارع

قلصت أوبك مجددا اليوم الأربعاء توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام، إذ يتسبب تفشي فيروس كورونا في ركود عالمي.

لكنها قالت إن التخفيضات غير المسبوقة في الإمداد التي تنفذها المنظمة ومنتجون آخرون تساعد بالفعل في إعادة التوازن للسوق.



وأفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقريرها الشهري، أنها أصبحت تتوقع انكماش الطلب العالمي 9.07 مليون برميل يوميا، أي بما يعادل 9.1%، في 2020.

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وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك انكماشا بمقدار 6.85 مليون برميل يوميا.

وجاء في البيان:" العالم يشهد صدمة غير مسبوقة في الطلب على النفط، وإن هناك توقعات بأسوأ انكماش للطلب في المراكز الكبرى في الربع الثاني من 2020".



وبدأت أوبك وحلفاء، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، في أول مايو أيار تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل لمواجهة تخمة في المعروض.



بينما قال منتجون آخرون، من بينهم الولايات المتحدة، إنهم سيضخون كميات أقل. وقالت أوبك إن التخفيضات تؤتي ثمارها.

وبالفعل، قام منتجو النفط في الولايات المتحدة بتخفيض الإنتاج بما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، وجميع المنتجين خارج أوبك+ أعلنوا عن تخفيضات بواقع 3.6 مليون برميل يوميا، بحسب ما أفادت منظمة "أوبك".



وأوضحت أوبك في التقرير "الضبط السريع للإمداد للتعامل مع الاختلال الحاد الراهن في سوق النفط العالمية بدأ بالفعل يظهر نتائج إيجابية، إذ من المتوقع أن تتسارع وتيرة التوازن في أرباع السنة المقبلة".

ومن المتوقع انخفاض إمدادات النفط من المستقلين 3.50 مليون ب/ي (مقارنة مع تقدير سابق بانخفاض 1.5 مليون ب/ي)، وفق منظمة أوبك.