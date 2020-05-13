السعودية تحث دول أوبك+ على خفض المزيد من إنتاج النفط

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء، أكد سعي المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، مشيرا في هذا السياق، إلى ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق (أوبك بلس) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة إلى تخفيض إنتاجها في شهر يونيو القادم، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن الحكومة حثت دول أوبك+ على خفض معدلات إنتاج النفط بشكل أكبر للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق الخام العالمية.

وبين المجلس أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية.



واتفقت أوبك وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أبريل على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو وهو خفض قياسي استجابة لتراجع الطلب العالمي على الوقود بنسبة 30% بفعل جائحة فيروس كورونا.



وذكرت السعودية يوم الاثنين أنها ستضيف إلى التخفيضات القائمة وستخفض الإنتاج مليون برميل يوميا أخرى في الشهر المقبل أو ما يعادل 1% من إمدادات النفط العالمية وهو ما يقلص الإنتاج الكلي إلى 7.5 مليون برميل يوميا بانخفاض نحو 40% عن أبريل.