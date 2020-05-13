العراق يتفق مع شركات نفط على خفض الإنتاج 700 ألف برميل

أبلغ مسؤولو نفط عراقيون أن العراق اتفق مع شركات النفط العالمية التي تقوم بتشغيل 5 من حقوله النفطية الجنوبية العملاقة على خفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا.

وقال المسؤولون إن العراق سيخفض أيضا إنتاج النفط من حقول أخرى يديرها بمفرده مما يرفع إجمالي التخفيضات إلى 700 ألف برميل يوميا.



ويبلغ الخفض المستهدف في إنتاج العراق النفطي بموجب اتفاق أوبك+ 1.06 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران.





العراق يخفض مبيعات الخام لشركات تكرير

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط إن عميلا أوروبيا واحدا على الأقل وعميلين في آسيا سيحصلون على إمدادات نفطية أقل من العراق في شهر يونيو حزيران مع خفض ثاني أكبر منتج في أوبك جزءا من إنتاجه.



وستُخفض مخصصات خام البصرة لشركة النفط الأوروبية الكبرى توتال بأكثر من 25% في يونيو حزيران ولبهارات بتروليوم الهندية بنحو 25%.



كما أُبلغت جي.إس كالتكس الكورية الجنوبية أنها ستتسلم كميات أقل في يونيو حزيران. وتخلف العراق عن منتجين آخرين شاركوا في اتفاق عالمي لخفض الإنتاج ولم يجر تخفيضات في مايو أيار.