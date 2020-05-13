الكويت تبلغ مشتري النفط بتحميل خام أقل في يونيو

قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الأربعاء إن مؤسسة البترول الكويتية أبلغت العملاء أنهم سيحملون كميات أقل من النفط الخام في يونيو إذا أنها حددت نسبة السماح التشغيلي عند ناقص 5% لجميع درجات الخام.

وهذا التعديل أحدث إجراء من جانب مؤسسة البترول الكويتية للوفاء بتعهدات البلاد بخفض الإنتاج في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

والسماح التشغيلي بند بعقود النفط طويلة الأمد يعطي البائع خيار تعديل طفيف في أحجام التحميل لأسباب لوجيستية أو متعلقة بالطلب. وحددت المؤسسة نسبة سماح بزائد أو ناقص 5%.

وبحسب المصدرين، قالت المؤسسة في مذكرة بتاريخ 12 مايو إن خيار السماح بالزيادة لن يكون متاحا للمشترين بعد الآن ويُطبق ذلك على الفور.

وتابعت المذكرة أن نسبة السماح بناقص 5% ستُطبق على جميع الشحنات المخصصة للتحميل في يونيو.



ولم تستطع رويترز الاتصال بالمؤسسة للحصول على تعليق في غير ساعات العمل.



ويأتي ذلك عقب إعلان الكويت خفضا جديدا لإنتاج النفط بواقع 800 ألف برميل يوميا يُنفذ في يونيو فضلاً عن التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل بموجب اتفاق أوبك+.

وتخطط أوبك+ لخفض الإنتاج بحجم قياسي يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو.