بيرول: 2020 العام الأسوأ نفطياً.. وأبريل سيظل أسود

حضّ المدير العام لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول منتجي النفط، على بذل المزيد من الجهود للحد من تأثير فيروس كورونا على السوق النفطية، لأن الطلب لن يتعافى سريعا، بالنظر إلى حجم الفائض في المخزونات العائمة.

موضوع يهمك ذكر بنك "JPMorgan" أن خفض أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي، قد يفيد الاقتصاد الأميركي وإن كان من غير المرجح أن يتخذ... JPMorgan: خفض الفائدة للنطاق السالب قد يدعم اقتصاد أميركا بنوك وتمويل

وأكد بيرول أن الطلب لن يقفز في يوم واحد إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة.

وامتدح بيرول السعودية والإمارات والكويت لإعلانها عن تخفيض إضافي للإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا إضافية في مايو، وقال إن على الشركات الخاصة في دول مثل الولايات المتحدة أن تساعد في خفض المعروض.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في تقريرها الشهري الأخير، أن ينخفض الطلب على النفط لنحو 9.3 مليون برميل يوميا على مدى العام 2020، مع عودة الاستهلاك في أبريل إلى مستويات العام 1995.

وقال بيرول إن تقرير الوكالة لشهر مايو، الذي سيصدر غدا الخميس، سيكون مقلقا للسوق، وإن العام 2020 سيكون الأسوأ في تاريخ الصناعة النفطية، وسيظل أبريل هو أبريل الأسود.