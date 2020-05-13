بيان سعودي - روسي يشدد على الالتزام باستقرار النفط

أعرب وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا عن ثقتهما بتنفيذ التزامات أوبك+.

وذكر بيان مشترك أن وزيري الطاقة السعودي والروسي أجريا محادثة هاتفية في إطار مشاورات مستمرة بشأن تطورات سوق النفط.

وقالا إن السعودية وروسيا ملتزمتان بقوة بتحقيق استقرار السوق والتعجيل بإعادة توازن السوق النفطية.

موضوع يهمك قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء، أكد سعي... السعودية تحث دول أوبك+ على خفض المزيد من إنتاج النفط طاقة

وقالا إنها على ثقة من الاصطفاف الكامل للشركاء في أوبك+ مع الأهداف وامتثالهم لاتفاق لأوبك+.

وذكر البيان "وزيرا الطاقة السعودي والروسي يشعران بالرضا إزاء المؤشرات الأخيرة على تحسن المؤشرات الاقتصادية وعلى صعيد السوق، على الأخص نمو الطلب على النفط وانحسار المخاوف بشأن قيود التخزين مع خروج عدة دول من إجراءات العزل العام".

ورحب وزير الطاقة الروسي بتخفيضات إنتاج النفط الإضافية من جانب السعودية.