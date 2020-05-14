وكالة الطاقة: 8.6 مليون برميل تراجع طلب النفط يوميا 2020

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسي في 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض مستندة في ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أن من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون في ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو أيار، انخفاضا من أربعة مليارات في أبريل نيسان.

وعزت الوكالة خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك ارتفاع الطلب الصيني مع تعافي البلاد من تفشي الفيروس.

وقالت الوكالة "النشاط الاقتصادي بدأ تعافيا تدريجيا لكن هشا. على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية. على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدي ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لكوفيد-19".

وسجلت دول منتجة، خارج ما يعرف بمجموعة أوبك+، بقيادة الولايات المتحدة وكندا انخفاضا في الإنتاج بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في أبريل نيسان، مقارنة مع بداية العام.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تكون الولايات المتحدة بنهاية العام الجاري أكبر مساهم منفرد في خفض الإمدادات، بتراجع قدره 2.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

وقالت الوكالة "برهنت قوى السوق على مدى تأثيرها على جانب الإمدادات، وأظهرت أن المعاناة الناجمة عن انخفاض الأسعار تلحق الضرر بكافة المنتجين".

بيرول: إشارات إلى بدء التعافي في أسواق النفط

وفي هذا السياق، أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أنه لا يعتقد أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنت في الآونة الأخيرة كافية لتحقيق توازن في أسواق النفط.

وقال بيرول إنه سعيد لرؤية السعودية والإمارات والكويت تعلن عن تخفيضات إضافية، زيادة على التزاماتها السابقة.

وأشار بيرول إلى أن هناك إشارات مبكرة إلى بدء التعافي في أسواق النفط.

لكن ما زال من المبكر جدا القول إن الأسواق ستصل إلى التوازن، بل إنها مجرد بداية لهذا المسار.

من جهته، قال رئيس قطاع أسواق النفط لدى وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط ربما ترتفع مع انخفاض المخزونات في النصف الثاني من 2020.