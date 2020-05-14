بيان توضيحي من أرامكو حول اكتشاف حقلين جديدين

أوضحت شركة أرامكو السعودية في بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه إن ما ورد في تقريرها الأولي للربع الأول من العام 2020، من اكتشاف حقلین جدیدین خلال الربع الأول من عام 2020م، ستقوم وزارة الطاقة بالإعلان عنهما بالتفصيل.

وأضافت أرامكو أن وزارة الطاقة ستعلن عنهما بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص.

كانت شركة أرامكو قالت إنها نجحت في اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من العام الحالي، إحداهما مكمن للنفط والغاز والآخر مكمن نفطي.

وبحسب بيان للشركة، فقد أشارت إلى اكتشاف في الجزء الشمالي الغربي من المملكة لمكمني نفط وغاز، في حين تم اكتشاف مكمن نفط في منطقة الأعمال الوسطى.

وكانت "أرامكو السعودية" قد اكتشفت خلال العام الماضي 2019، حقلين ومكمنين للنفط، فيما تم حفر 7 آبار تحديد ناجحة، فيما يخص التنقيب للغاز فقد اكتشفت أيضا خلال العام الماضي حقل غاز بريا و5 مكامن جديدة بالإضافة إلى حفر 6 آبار تحديد ناجحة.