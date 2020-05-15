انخفاض إنتاج روسيا النفطي إلى 9.43 مليون برميل يومياً

قال مصدران مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.43 مليون برميل يومياً في الفترة من أول مايو إلى الرابع عشر منه مع سريان اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.



ويأتي ذلك انخفاضاً من 11.35 مليون برميل يومياً في أبريل و9.45 مليون برميل يومياً في الفترة من أول مايو إلى 11 من نفس الشهر.



وتخفض روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي نفطي جرى التوصل إليه الشهر الماضي، ودخل حيز النفاذ في أول مايو.