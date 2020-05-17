هل ستلتزم أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط؟ خبير يحلل

أرجع عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع العربية"، الارتفاعات القوية التي شهدتها السوق النفطية الأسبوع الماضي إلى عاملين أساسيين: التخفيضات الطوعية التي قامت بها السعودية ودول الخليج إضافة إلى اتفاق أوبك+، إلى جانب تحسن الطلب مع عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.

غير أنه عاد ليقول إن التحسن سيكون في نطاق ضيق، حيث إن الطلب العالمي سيخسر ما بين 8 إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام بالتالي الالتزام في تخفيضات الإنتاج يشكل ركنا أساسيا.

موضوع يهمك قال محللون لدى بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش في مذكرة يوم الجمعة إن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قد يتحرك مؤقتاً فوق 35... بنك: خام غرب تكساس قد يتجاوز مؤقتاً 35 دولاراً في يوليو طاقة

وخلال الأسبوع الماضي، سجل خام برنت مكاسب بنحو 5%، بينما حقق خام نايمكس مكاسب بنحو 19%.

وكان محللون لدى BANK OF AMERICA GLOBAL RESEARCH، قد توقعوا أن يرتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط فوق حاجز 35 دولارا للبرميل بحلول يوليو المقبل، قبل أن يتراجع على الأرجح بعد ذلك.

وأضاف البنك أن انتعاش أسعار النفط حدث بوتيرة أسرع قليلا من توقعاتهم، خاصة بعد أن تراجعت أسعار خام تكساس إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى الشهر الماضي.

لكنها ارتدت، لتبلغ أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 28.75 دولار للبرميل يوم الجمعة.

ولم يستبعد البنك حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس والمزيد من إجراءات العزل العام.