عقود النفط الأميركي تقفز 10% ومكاسب برنت 7%

زادت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها، في التداولات الحالية، ليقفز الخام الأمريكي 10% إلى 32.37 دولار للبرميل ويصعد خام برنت حوالي 7% إلى 34.68 دولار.

وكانت الأسعار ارتفعت بما يزيد عن دولار للبرميل، الاثنين، مدعومة بتخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.

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وينتهي عقد الخام الأميركي تسليم يونيو غداً الثلاثاء ولكن ليس هناك ما يشير لتكرار الهبوط التاريخي لأقل من الصفر الذي حدث الشهر الماضي عشية انتهاء العمل بعقد مايو/أيار وسط مؤشرات على تعافي الطلب على الخام وأنواع الوقود من كبوته.

كما أن الإنتاج ينخفض مع تقليص شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط والغاز العاملة لأقل مستوى على الإطلاق للأسبوع الثاني على التوالي. وساهم ذلك جزئيا في تهدئة المخاوف من نفاد طاقة التخزين في نقطة تسليم عقد الخام الأميركي في كاشينح بأوكلاهوما.

وقال مايكل مكارثي من سي.إم.سي ماركتس بسيدني "في ظل السحب المفاجئ الذي شهدناه من المخزونات في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، يبدو مستبعدا أن تتجدد مخاوف طاقة التخزين".