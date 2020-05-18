"دبي للطاقة": أسعار نفط عُمان ترتفع فوق 100%

أعلنت بورصة دبي للطاقة DME، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، عن ارتفاعاً قياسياً لسعر خام عمان على منصتها وذلك انعكاساً لاتفاق مجموعة "أوبك +" للحد من المعروض وتخفيض الإنتاج في الأسواق ابتداء من شهر مايو من العام الجاري.

وسجل السعر الرسمي لخام عمان يوم الجمعة الماضي ارتفاعاً بنسبة 108% ليصل إلى 34.95 دولاراً للبرميل الواحد لشهر يوليو المقبل، محققاً زيادة بلغت 18.13 دولاراً للبرميل الواحد مقارنةً بأدنى مستوى قياسي له والذي بلغ 16.82 دولارًا للبرميل الواحد في 28 أبريل الماضي.

والجدير بالذكر أن العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة هو المعيار الرسمي لخمسة منتجين في منطقة الشرق الأوسط، وهم السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان وإمارة دبي.

كما ارتفعت أسعار النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من أوروبا، حيث تم تداول العقد الآجل لخام عمان في يوم الجمعة الماضي بسعر 3 دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت.