كبلر: انخفاض قياسي لإنتاج أوبك+ بـ 9.7 مليون برميل يومياً

تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها القوية، لتتجاوز مكاسب خام نايمكس 160% خلال ثلاثة أسابيع، فيما أظهرت بيانات من "كبلر" التزاما قويا من دول أوبك بلس بالاتفاق الدولي لخفض الإنتاج، إذ سجلت إمداداتها انخفاضا قياسيا بنحو 9.7 مليون برميل يوميا منذ بداية مايو.

وأظهرت بيانات "كبلر" أن صادرات النفط البحرية لدول أوبك بلاس تراجعت بـ6.3 مليون برميل يوميا في مايو لتبلغ 27 مليون برميل يومياً.

وسجلت السعودية التراجع الأكبر إذ انخفضت صادراتها بـ2.24 مليون برميل يومياً.

كما بلغت تخفيضات روسيا 922 ألف برميل يومياً. أما صادرات الكويت والإمارات من النفط فقد بلغت 4.25 مليون برميل يوميا في مايو بتراجع يبلغ نحو 1.3 مليون برميل يوميا عن إبريل.

أما بيانات بترو لوجستيك فأظهرت أن منتجي أوبك بلاس خفضوا صادرات النفط بنحو 6 ملايين برميل يوميا في أول أسبوعين من مايو - منها 4.85 مليون برميل يوميا من دول أوبك.