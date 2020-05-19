تراجع إنتاج النفط الأميركي لأدنى مستوى منذ أغسطس 2018

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يسجل هبوطا قياسيا بمقدار 197 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 7,8 مليون برميل يوميا، وبذلك سيصل الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2018.

وتضاعف إنتاج النفط الأميركي من التشكيلات الصخرية إلى أكثر من المثلين منذ 2013 لكن المنتجين يكبحون الإنتاج منذ مارس وسط وفرة المعروض وهبوط حاد للأسعار والطلب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



ومن ناحية أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لسابع شهر على التوالي إلى 81.5 مليار قدم مكعبة يوميا في يونيو.